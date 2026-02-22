العراق ثاني أكبر مستورد للكاكاو التركي بـ175 مليون دولار

شفق نيوز- بغداد

سجّل العراق حضوراً لافتاً ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة لمنتجات الكاكاو من تركيا خلال عام 2025، بعدما تجاوزت قيمة استيراده 170 مليون دولار، وفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي.

وأظهرت البيانات، أن صادرات تركيا من الكاكاو ومنتجاته حققت رقماً قياسياً جديداً خلال العام الماضي، إذ بلغت 1.66 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجّل على الإطلاق في هذا القطاع.

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول المستوردة بقيمة 244 مليون دولار، تلتها العراق بـ175 مليون دولار، ثم إيران بـ102.8 مليون دولار، والسعودية بـ74.2 مليون دولار، وروسيا بـ69.5 مليون دولار.

ورغم أن تركيا لا تُعد من كبار منتجي الكاكاو عالمياً، إذ تتركز زراعته في دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا، فإنها تعتمد على استيراده وتصنيعه وتحويله إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، ما أسهم في تعزيز عائدات التصدير بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.