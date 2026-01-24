العراق ثاني أكبر مستورد للفواكه والخضروات التركية في 2025

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت رابطة مجلس مصدّري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، يوم السبت، أن العراق حلّ ثاني أكبر مستورد للفواكه والخضروات التركية خلال عام 2025.

وقال رئيس الرابطة، فرحات غوروش، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا من الفواكه والخضروات بلغت 3.7 مليارات دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام الماضي"، موضحاً أن "80% من صادراتنا تتركز في 20 دولة".

وأضاف أن "روسيا حافظت على مكانتها كأكبر سوق للصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتنا من الفواكه والخضروات إليها 865.1 مليون دولار، ثم جاء العراق في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 114% وبقيمة بلغت 838.7 مليون دولار، تلتها رومانيا في المرتبة الثالثة بقيمة 290.8 مليون دولار".

وأشار غوروش إلى أن "تركيا تركز في صادراتها من الفواكه والخضروات على الأسواق المجاورة"، مبيناً أن "أوروبا الشرقية والبلقان وروسيا ما زالت تشكل العمود الفقري للصادرات التركية".