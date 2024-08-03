العراق ثاني أكبر مستورد للفواكه التركية في النصف الاول من 2024

شفق نيوز/ أفاد رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في البحر الأبيض المتوسط، فرحات جوروز، بأن العراق قد أصبح ثاني أكبر مستورد للفواكه من تركيا بعد روسيا خلال النصف الأول من عام 2024.

وقال جوروز في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن صادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة تستحوذ عليها بشكل رئيسي دول رابطة الدول المستقلة، الاتحاد الأوروبي، ودول الشرق الأوسط.

وأضاف أن أكبر أسواق الصادرات التركية في الأشهر الستة الأولى من العام كانت روسيا والعراق وألمانيا، حيث تم تصدير 436.6 مليون دولار إلى روسيا، و199.8 مليون دولار إلى العراق، و170.5 مليون دولار إلى ألمانيا.

وأشار جوروز إلى أن العراق سجل أكبر زيادة في حجم الصادرات بنسبة 303% من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2024، يليه سوريا بزيادة قدرها 98% وقيمة 20 مليون دولار، وجورجيا بزيادة قدرها 85% وقيمة 26 مليون دولار.