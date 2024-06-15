العراق ثاني أكبر مستورد للصناعات الأردنية في 2024

شفق نيوز/ أعلنت غرفة صناعة عمان، يوم السبت، أن العراق يحتل المرتبة الثانية كأكبر مستورد للصناعات الأردنية خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة 364 مليون دينار أردني.

ووفقاً لتقرير صادر عن الغرفة، تابعته وكالة شفق نيوز، فقد وصل إجمالي صادرات الغرفة خلال هذه الفترة إلى 2.847 مليار دينار أردني، مقارنة بـ 2.831 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت البيانات أن الولايات المتحدة كانت أكبر دولة مستوردة من الأردن بقيمة 840 مليون دينار أردني، تلاها العراق بـ 364 مليون دينار أردني، وارتفعت هذه القيمة من 310 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2023.

وجاءت الهند في المركز الثالث بقيمة 344 مليون دينار أردني، والمملكة العربية السعودية رابعة بـ 329 مليون دينار أردني.

وأوضحت الغرفة أن التوزيع القطاعي للصادرات خلال النصف الأول من عام 2024 شمل قطاعات متنوعة، حيث بلغت قيمة الصادرات في الصناعات التعدينية 561 مليون دينار أردني، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 768 مليون دينار أردني، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 447 مليون دينار أردني.

وبلغت قيمة الصادرات لقطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 324 مليون دينار، وللصناعات العلاجية واللوازم الطبية 268 مليون دينار، وللصناعات الجلدية والمحيكات 191 مليون دينار.

كما توزعت باقي الصادرات على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 114 مليون دينار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية بـ 123 مليون دينار، والصناعات الإنشائية بـ 43 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بـ 9 ملايين دينار.

يذكر أن سعر الدولار الأمريكي يساوي حالياً حوالي 70 ديناراً أردنياً.

وتعكس هذه الأرقام النمو الملحوظ في قطاع الصناعات الأردنية، وتبرز الدور المهم الذي يلعبه العراق كسوق استراتيجي للصادرات الأردنية.