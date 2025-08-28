العراق ثاني أكبر مستورد للصادرات الأردنية في منطقة التجارة العربية الحرة

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن العراق احتل المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية المستوردة من الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة بلغت 431 مليون دينار أردني، وذلك ضمن إطار التبادل التجاري بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول المنطقة بنسبة 16.9% لتسجل نحو 1.851 مليار دينار، مقابل 1.583 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، مشكّلة ما نسبته 42.3% من إجمالي الصادرات الأردنية.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر مستورد بقيمة 612 مليون دينار، تلتها العراق بـ431 مليون دينار، ما يعكس متانة الروابط التجارية بين بغداد وعمان، وأهمية العراق كسوق رئيسي للمنتجات الأردنية.

يُذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تضم 18 دولة عربية، دخلت حيّز التنفيذ في يناير 2005، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل انسياب البضائع عبر تقليص الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.