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العراق ثاني أكبر مستورد للسلع غير النفطية الإيرانية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-22T09:19:28+0000
العراق ثاني أكبر مستورد للسلع غير النفطية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، مهدي مير الاشرفي، يوم الاثنين، أن العراق ثاني أكبر مستورد للسلع غير النفطية.

وقال الاشرفي في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، ان الصادرات الايرانية غير النفطية بلغت مستوى 103 ملايين طن بقيمة 31.2 مليار دولار في الـ11 شهرا الماضية.

وبين أن الصين تبوأت المرتبة الاولى باستيراد سلع غير نفطية ايرانية بـ24.5 مليون طن بقيمة مالية بلغت 8.1 مليار دولار، تلاها العراق ثانيا بـ23.9 مليون طن بقيمة 6.8 مليار دولار، والامارات 14 مليون طن بـ4.1 مليار دولار، وتركيا 5.9 مليون طن بـ2.2 مليار دولار، وافغانستان 6.4 مليون طن بـ2.1 مليار دولار.

وأضاف الأشرفي أن الدول الخمس استحوذت على 23.4 مليار دولار من إجمالي الصادرات الايرانية خلال الفترة المذكورة.

 

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