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العراق ثاني أكبر مستورد للسلع الإيرانية خلال 10 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-26T09:04:27+0000
العراق ثاني أكبر مستورد للسلع الإيرانية خلال 10 أشهر

شفق نيوز/ أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي مير اشرفي، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية كأكبر مستورد للسلع الإيرانية خلال 10 أشهر.

وقال اشرفي؛ إن حجم التجارة الخارجية للبلاد سجل نحو 59 مليار دولار في 10 شهور فترة 20 مارس/آذار 2020 حتى 19 يناير/كانون الثاني 2021، مسجلة منحى صعودي رغم الحظر.

وأضاف اشرفي؛ أن "الصين تصدرت الدول باستيراد للسلع الايرانية بـ 22.8 مليون طن بقيمة 7.2 مليار دولار، تلاها العراق 22.3 مليون طن بقيمة مالية بلغت 6.3 مليار دولار ومن ثم تواليا کل من الامارات بـ 12.8 مليون طن بـ 3.7 مليار دولار وتركيا 5.7 مليون طن بـ 2 مليار دولار، وافغانستان بـ 5.8 مليون طن بقيمة 1.9 مليار دولار"، مبينا ان "الدول الخمس المذكورة استوردت مجتمعة 69.5 مليون طن من السلع الايرانية بقيمة 21.3 مليار دولار".

ويعتمد العراق على معظم استيراده من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران وبنسب اقل من دول الخليج العربي.

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