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العراق ثاني أكبر مستوردٍ للسجاد التركي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-18T10:38:31+0000
العراق ثاني أكبر مستوردٍ للسجاد التركي

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري جنوب شرقي منطقة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية كأكبر مستورد للسجاد التركي خلال العام الماضي 2021.

وقال الاتحاد في تقرير له أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عائدات تركيا من صادرات السجاد، خلال العام 2021 بلغت 3 مليارات، و179 مليونا، و483 ألف دولار أمريكي محققة نموا بنسبة 22.1 بالمائة مقارنة بعام 2020".

واضاف ان "السجاد التركي في 2021 وصل إلى أسواق 177 دولة حول العالم"، مبينا ان "الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول الاكثر استيرادا للسجاد التركي تليها العراق ومن ثم بريطانيا وألمانيا، على الترتيب".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع من الصين، اضافة الى دول الجوار وخاصة تركيا وإيران.

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