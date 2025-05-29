العراق ثاني أكبر مستورد للزيتون من تركيا

شفق نيوز/ احتلّ العراق المركز الثاني في صادرات الزيتون بنوعيه الأسود والأخضر من تركيا خلال 7 أشهر من 2024 - 2025.

وذكرت جمعية مصدري الزيتون التركية في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "صادرات زيتون المائدة ارتفعت بنسبة 33% من الكمية في فترة 7 أشهر من موسم 2024/2025 من 48 ألف طن إلى 64 ألف طن".

وأضافت أن "صادرات الزيتون الأسود إلى ألمانيا بلغت 32 مليون دولار، فيما تم تصدير زيتون أسود بقيمة 23 مليون دولار إلى العراق، و17 مليون دولار إلى رومانيا".

واحتلت ألمانيا أيضًا المرتبة الأولى بطلب زيتون أخضر بقيمة 9 ملايين دولار، بينما جاء العراق في المرتبة الثانية بقيمة 6.8 ملايين دولار، وبلغت قيمة زيتون المائدة الأخضر المصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 4.5 ملايين دولار، وبلغ عدد الدول التي صدر إليها زيتون المائدة 110 دول.