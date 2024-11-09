العراق ثاني أكبر مستورد للرمان التركي خلال 10 أشهر

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة بحر ايجه "خير الدين اوجاك"، ان العراق اكبر ثاني مستورد للرمان التركي خلال فترة من يناير / أكتوبر خلال العام الحالي.

وقال اوجاك في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "تركيا من بين أكبر خمس دول في العالم بإنتاجها من الرمان الذي يصل إلى 700 ألف طن سنويا ، كما أنها من بين أكبر 10 دول في التصدير بصادرات تتراوح بين 150 و 200 ألف طن سنويا".

وأضاف أنه "تم تصدير الرمان إلى 61 دولة خلال فترة 10 أشهر من عام 2024"، موضحا أن روسيا الاتحادية احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي صدرت إليها تركيا الرمان بمبلغ 21 مليون دولار.

وتابع القول "قمنا بتصدير رمان بقيمة 20 مليون دولار إلى العراق الذي جاء في المرتبة الثانية، بينما طلبت ألمانيا رمانا تركيا بقيمة 14.5 مليون دولار، وأرسلنا رمانًا بقيمة 7.5 ملايين دولار إلى ، المملكة المتحدة و 5.5 مليون دولار إلى أوكرانيا .