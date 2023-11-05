العراق ثاني "أكبر" مستورد للحمضيات من تركيا خلال تسعة أشهر

شفق نيوز/ اعلنت مجلس ادارة جمعية مصدري الفواكه والخضار الطازجة في منطقة البحر المتوسط أن العراق جاء ثانيا في استيراد الحمضيات والفواكه من تركيا في تسع اشهر.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية؛ "صدرنا من الحمضيات والفاكهة بمجموع 282 ألفا و266 طنا إلى الأسواق الدولية في تسع اشهر".

وأشار إلى أن "أكثر الدول التي استوردت من تركيا هي روسيا والعراق وألمانيا، واحتلت روسيا المرتبة الاولى بتصدير 48.1 مليون دولار، و34 .7 مليون دولار للعراق، و3.2 مليون دولار إلى ألمانيا".