العراق ثاني أكبر مستورد للحمضيات من تركيا

شفق نيوز/ بلغت قيمة صادرات الحمضيات التركية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 391 مليونا و947.

وبحسب بيانات أحصتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، من اتحادات مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا، الخميس، فإن كمية صادرات الحمضيات زادت خلال الأشهر الثمانية الأولى 15 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وأوضحت المعطيات أن البلاد صدرت خلال الفترة المذكورة 762 طنا و227 كغ من الحمضيات، مقابل 665 طنا و320 كغ في 2020.

وتصدرت روسيا قائمة البلدان الأكثر استيرادا للحمضيات التركية، وذلك بقيمة 139 مليونا و303 آلاف دولار، تلاها العراق بـ63 مليونا و907 آلاف دولار، ثم أوكرانيا بـ29 مليون دولار.