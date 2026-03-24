العراق ثاني أكبر مستورد للحبوب والزيوت التركية خلال شباط

شفق نيوز- أنقرة

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدّري الحبوب والزيوت في البحر الأبيض المتوسط، فيصل مميش، يوم الثلاثاء، تحقيق صادرات بقيمة 140.8 مليون دولار خلال شهر فبراير/شباط 2026.

وقال مميش، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "قطاع الحبوب والزيوت واصل أداءه الإيجابي، إذ ما تزال الأغذية المصنّعة تحظى باهتمام واسع وتمثل الوجهة الرئيسية للصادرات"، مبيناً أن "منتجات الحلويات استحوذت على نحو 20% من إجمالي الصادرات، فيما شكّل البسكويت الحلو 6%، والبقوليات 26%".

وأضاف أن "الأسواق الإقليمية والدولية شهدت طلباً متزايداً على هذه المنتجات، ما أسهم في تعزيز حجم الصادرات خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن "العراق جاء ثاني أكبر مستورد من دول الجمعية بقيمة بلغت 11.9 مليون دولار، ما يعادل 9% من إجمالي الصادرات، فيما تصدّرت سوريا القائمة بقيمة 14.5 مليون دولار وبنسبة 11%".

وتابع أن السودان حلّ ثالثاً بقيمة 8.7 مليون دولار، في حين جاءت ألمانيا ضمن أبرز الأسواق الأوروبية المستورِدة بقيمة بلغت 6.9 مليون دولار، مؤكداً أن السوق الأوروبية لا تزال تمثل وجهة مهمة للصادرات.