العراق ثاني أكبر مستورد للتبغ من تركيا

شفق نيوز/ اعلنت رابطة مصدري التبغ في بحر إيجة التركية يوم الاثنين، ان العراق ثاني اكبر مستورد للتبغ التركي.

وقال رئيس الرابطة عمر جلال عمر في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "التبغ لا يزال محصولًا مهمًا للاقتصاد التركي من حيث الفرص الاقتصادية التي يوفرها والقيمة المضافة التي يوفرها"، مبينا أنه "تم إنتاج ما مجموعه 82 ألف طن من أوراق التبغ في عام 2020 بقيمة مالية تبلغ 910 ملايين دولار ".

واضاف عمر؛ ان "صادرات أوراق التبغ بلغت 79 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2021 بانخفاض بلغ نسبته 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

وأشار إلى أن "أكبر 3 أسواق تصدير لتركيا هي إسرائيل والعراق وتركمانستان"، مشيرا الى ان "الاخيرة زادت الصادرات اليها بنحو 10 أضعاف مقارنة بالعام السابق وبلغت 8 ملايين دولار".