العراق ثاني أكبر مستورد للتبغ من تركيا

شفق نيوز/ أعلن اتحاد مصدري التبوغ التركي، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء في المرتبة الثانية كأكبر مستورد للتبغ من تركيا خلال الربع الأول من العام 2021.

وقال الاتحاد في بيان له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "صادرات التبغ الورقي ومنتجات التبغ التركية انخفضت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020".

واضاف ان "قيمة صادرات التبغ ومنتجاته بلغت 157 مليون دولار من شهر كانون الثاني ولغاية شهر اذار من العام 2021، مقارنة بـ 218 مليون دولار في الربع الأول من العام 2020".

وأشار البيان إلى أن "ثلاث دول حصلت على 50 بالمائة من صادرات تركيا من تصدير منتجات التبغ ، احتلت إيران المرتبة الأولى بـ202 ومليوني دولار والعراق الثاني بـ 10.8 ملايين وإسرائيل في المرتبة الثالثة بـ 8.7 ملايين دولار".