العراق ثاني أكبر مستورد للبقوليات التركية

شفق نيوز- أنقرة

أعلن رئيس رابطة تصدير الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في تركيا، فيصل مميش، يوم الثلاثاء أن العراق جاء ثاني أكبر مستورد البقوليات في الربع الأول من العام الحالي 2026.

وقال مميش، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "صادرات قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها بلغت 409.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي"، مبيناً أن "سوريا تصدرت قائمة الدول المستوردة للبقوليات التركية بقيمة 40.8 مليون دولار وبحصة سوقية بلغت 10%".

وأضاف أن "العراق حلّ بالمرتبة الثانية ضمن أكبر أسواق صادرات البقوليات التركية، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليه 34.1 مليون دولار، مستحوذاً على حصة سوقية بلغت 8%"، فيما جاءت السودان ثالثاً بقيمة صادرات بلغت 19.9 مليون دولار وبحصة سوقية وصلت إلى 5%.

وأشار إلى أن اوكرانيا وجيبوتي وكوريا الجنوبية والنمسا سجلت أكبر معدلات نمو في حجم الصادرات، موضحاً أن الصادرات إلى أوكرانيا بلغت 10.9 مليون دولار بنمو سوقي وصل إلى 598%، فيما بلغت الصادرات إلى جيبوتي 9.5 مليون دولار بنمو 127%، إضافة إلى 3.6 مليون دولار للصادرات المتجهة إلى كوريا الجنوبية.