العراق ثاني أكبر مستورد للبضائع الإيرانية غير النفطية

شفق نيوز/ أعلنت مصلحة الكمارك الإيرانية، يوم الاثنين، عن إحصائيتها لتصدير البضائع غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الماضية، من آذار/ مارس إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وبينت مصلحة الكمارك، بحسب وكالة أنباء "فارس"، أن الصادرات غير النفطية بلغت 90.044 مليون طن بقيمة 32.243 مليار في شهور الثمانية.

وأشارت إلى أن "السلع التصديرية الرئيسية خلال الفترة المذكورة، شملت الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.387 مليار دولار، والبروبان المسال بـ 2.089 مليار دولار، والميثانول 1.505 مليار دولار، والقطران 1.476 مليار دولار، والبوتان المسال 1.416 مليار دولار.

وأوضحت أن الصين تصدرت الدول المستوردة بـ9.158 مليار دولار في الأسواق الرئيسية التي تدفقت عليها السلع الإيرانية، تلاها العراق 6.023 مليار دولار، والإمارات 4.162 مليار دولار، وتركيا 3.028 مليار دولار، والهند 1.466 مليار دولار.

وتابعت أن "الأسواق الخمسة استوردت ما مجموعه 67.596 مليون طن من السلع الإيرانية بقيمة 23.837 مليار دولار بنسبة استحواذ 70% و73% من إجمالي حجم وسعر الصادرات على التوالي".