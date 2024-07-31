العراق ثاني أكبر مستورد لطعام الكلاب والقطط من تركيا

شفق نيوز/ قال رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقول الزيتية ومنتجات بحر التركية ، محمد اوزتورك، ان العراق احتل المرتبة الثانية باستيراد الطعام الكلاب والقطط من تركيا خلال العام الحالي 2024 .

وأضاف محمد أوزتورك في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، أن صادرات تركيا ارتفعت من أغذية القطط والكلاب بنسبة 26.5 بالمئة في النصف الأول من عام 2024 ، من 57.7 مليون دولار إلى 73 مليون دولار. وبلغ عدد الدول التي تصدر إليها تركيا أغذية القطط والكلاب 91 دولة.

واشار الى انه في النصف الأول من عام 2024 ، بلغ عدد أغذية القطط والكلاب المصدرة من تركيا 91 دولة،فيما احتلت ماليزيا والعراق الصدارة .

وبلغت صادرات أغذية القطط والكلاب إلى ماليزيا، 11 مليون دولار من العام الحالي، في حين تم تصدير 4.8 ملايين دولار من أغذية القطط والكلاب إلى العراق في النصف الأول من العام 2023 ، فقد ارتفعت إلى 7.5 ملايين دولار مع تقدم بنسبة 54 في المائة في عام 2024.

وجاءت بعد العراق كل من: المملكة العربية السعودية، واليونان، والأردن، وبريطانيا، ولبنان وألمانيا، وبلغاريا .