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العراق ثاني أكبر مستورد لبيض التفقيس من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-30T07:58:58+0000
العراق ثاني أكبر مستورد لبيض التفقيس من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية في بحر ايجة الاربعاء، ان العراق جاء بالمرتبة الثانية كأكبر مستورد لبيض التفقيس خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2021.

وقال رئيس الجمعية بدري جيريت في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "قطاع الدواجن في تركيا، بلغت قيمته 440 مليون و778 الف دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 27% عن نفس الفترة من عام 2020 التي بلغت 347 مليون دولار".

واضاف جيريت ان "صناعة البيض (بيض التفقيس) عززت صادراتها في نفس الفترة من من 93 مليون دولار الى 151.4 مليون دولار بزيادة 63 بالمئة مع الطلب على تربية البيض خاصة من روسيا والعراق والجمهوريات التركية، في غضون ذلك، زادت صادرات تركيا من البيض إلى روسيا 14 مرة".

واشار جيريت ان "صناعة الدواجن تهدف إلى تجاوز عتبة المليار دولار في الصادرات بنهاية عام 2021".

ولفت، إلى أن الاستهلاك الغذائي الصحي أصبح ذا قيمة متزايدة خلال عملية الوباء، وأكد أن هناك زيادة في الطلب على لحوم الدواجن من جميع أنحاء العالم.

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