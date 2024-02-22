العراق ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط معرض لمخاطر تعطل إمدادات النفط

شفق نيوز/ أفادت مجلة "إنرجي انتلجنس" التي عكفت على دراسة تأثير انتشار الصراع في الخليج والشرق الأوسط على منتجي النفط والغاز الرئيسيين، بأن العراق جاء ثانيا بعد الكويت ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر إمدادات النفط.

وأجرعت المجلة، في تقرير لها، طالعته وكالة شفق نيوز، سبب ذلك إلى "اعتماد العراق الأكبر على عائدات النفط، بالاضافة إلى المخاطر بضعف الأسس الاقتصادية".

واضافت أنه "في حين تعتمد جميع الاقتصادات الخليجية على عائدات النفط والغاز، فإن بعضها أقل تنوعاً، ما يعني أن هذه الحكومات تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز لتغذية ميزانياتها، ويأتي على رأس القائمة العراق والكويت بنسبة 87 في المئة و88 في المئة على التوالي".

وتابعت المجلة ان "العراق يعاني من الاسس الاقتصادية في العراق في الاضطراب بشكل خاص، في حين أن بغداد تتمتع باحتياطيات جيدة نسبياً في البنك المركزي، مدعومة بإيرادات النفط الوفيرة لعام 2022 وعام 2023 ، إلا أنها لا تملك صندوق ثروة سيادية، وتُعاني من ديون مرتفعة نسبياً، وعجز مالي كبير وتصنيف ائتماني ضعيف - بالإضافة إلى عدد سكان يزيد على 45 مليون نسمة، مقابل نحو 4.3 ملايين نسمة في الكويت".