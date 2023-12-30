العراق ثاني أكبر دولة عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط في 2023

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الطاقة الدولية، يوم السبت، ان العراق احتل المركز الثاني عربياً من حيث أكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي للنفط لعام 2023.

وقالت في تقرير لها، طالعته وكالة شفق نيوز، ان قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023، شهدت استمرار تصدُّر السعودية والعراق والإمارات، في ظل الدور القيادي للمنطقة العربية بالسوق العالمية، مشيرة إلى أن قائمة عام 2023 لم تشهد أي تغيرات في احتياطيات الدول العربية، عدا دولة الإمارات التي نجحت في زيادة احتياطيات الخام من ذلك الوقود الأحفوري.

وأشارت إلى أن احتياطيات النفط عالميًا ارتفعت خلال عام 2023 إلى 1.754 تريليون برميل، مقابل 1.746 تريليون برميل خلال عام 2022.

وتابعت أن السعودية واصلت خلال 2023 تربعها على عرش قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط، وسط استقرارها عند 267.19 مليار برميل، وفي المركز الثاني بالقائمة جاء العراق باحتياطيات نفطية استقرت عند 145.01 مليار برميل، دون تغيير عن عام 2021.

وجاءت الإمارات ثالثا في زيادة احتياطيات النفط لديها خلال 2023 إلى 113 مليار برميل تلتها الكويت مع استقرارها عند 101.5 مليار برميل، تلتها ليبيا خامسا عند مستوى 48.36 مليار برميل ، تلتها قطر سادسا 25.24 مليار برميل ، تلتها الجزائر 12.20 مليار برميل ، تلتها عمان 4.90 مليار برميل .

وتذيلت مصر واليمن القائمة حيث جاءت مصر باحتياطيات بلغت 3.3 مليار برميل من النفط الخام، وتلتها في المركز الأخير دولة اليمن باحتياطيات نفطية استقرت عند 3 مليارات برميل.