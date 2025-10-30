العراق ثاني أكبر المصدرين.. 29 مليون برميل نفط استيرادات أميركا من "أوبك"

شفق نيوز- متابعة

كشفت إدارة المعلومات الأميركية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة استوردت أكثر من 20 مليون برميل نفط من دول منظمة "أوبك" في شهر تموز/ يوليو الماضي، وجاء العراق ثانياً تصديراً بين هذه الدول.

وذكرت إحصائية للإدارة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن حجم استيراد الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 29.933 مليون برميل في شهر تموز/ يوليو 2025.

وبينت أن العراق جاء ثانياً بين دول منظمة "أوبك" الأكثر تصديراً للنفط بكمية بلغت 9.825 مليون برميل، فيما جاءت السعودية في المقدمة بصادرات بلغت 9.996 مايون برميل، تليها نيجيريا ثالثاً بـ3.768 مليون برميل.

وجاءت الجزائر رابعاً بـ2.112 مليون برميل، ثم ليبيا بـ2.011 مليون برميل، والغابون بـ678 ألف برميل، والكويت بـ650 ألف برميل، ومن ثم فنزويلا ثامناً بكمية 175 ألف برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن الدول الأعضاء المتبقين وهي الكونغو وإيران والإمارات لم تقم بتصدير أي كمية من النفط لأميركا في شهر تموز/ يوليو.