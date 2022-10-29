العراق ثاني أكبر المستوردين من ايران خلال 7 اشهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الايرانية، يوم السبت، تصدير بضائع الى العراق والامارات بأكثر من 7.5 مليار دولار خلال سبعة أشهر.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، مرتضى عمادي، في بيان اوردته وكالة انباء "فارس"، إن الاسواق التصديرية الرئيسية الخمسة للسلع الايرانية كانت في الشهور السبعة، الصين والعراق والإمارات وتركيا والهند تواليا.

وبيّن أن الصادرات الى الصين بلغت 9.181 مليار دولار، وللعراق 4.029 مليار دولار، والإمارات 3.476 مليار، وتركيا 3.081 مليار، والهند 1.098 مليار دولار.

ولفت الى أن الصادرات الايرانية الى الاسواق الخمسة الرئيسية المذكورة، قد استحوذت كميا على 70.3% وسعريا 73.4% من إجمالي صادرات البلاد خلال هذه الفترة.

بالمقابل أكد عمادي أن الاسواق الرئيسية الخمسة التي استوردت إيران منها بضائع خلال الشهور السبعة هي 9.435 مليار دولار سلعا من الإمارات، و8.284 مليار دولار من الصين، و3.218 مليار دولار من تركيا، و1.695 مليار من الهند، اضافة الى 991 مليون دولار من المانيا.

وأضاف أن السلع الرئيسية المستوردة هي اعلاف الذرة والأرز والقمح والصويا والهواتف النقالة والسكر والهواتف الذكية وزيت دوار الشمس والجرارات الانشائية.