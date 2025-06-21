العراق ثاني أكبر الدول استهلاكاً لوقود الطائرات في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثانية بين أكبر الدول استهلاكاً لوقود الطائرات في الشرق الأوسط، بحسب شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس.

وذكرت الشركة أن منطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضاً في رحلات الطيران يقارب 1500 رحلة يومياً مما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على وقود الطائرات، بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني ويُقدر بما يصل إلى 75 ألف برميل يوميًا لكل يوم من استمرار الصراع وهذا لا يشمل الاستخدام العسكري لوقود الطائرات.

وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر مستهلك لوقود الطائرات في المنطقة، تليها العراق والمملكة العربية السعودية.

وبينت ان سعر وقود الطائرات/الكيروسين المقدر من قبل بلاتس للتسليم على ظهر السفينة في الخليج العربي بلغ 87.63 دولاراً للبرميل في 18 يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير/شباط، مرتفعا من 79.43 دولاراً للبرميل في 12 يونيو/حزيران.

وقال لينوس باور، مؤسس ومدير عام شركة باور للاستشارات الجوية، لـ"ـبلاتس"، إن تقييم الطلب الفعلي على وقود الطائرات خلال النزاعات أمر صعب، حيث يمكن للطلب العسكري المتزايد أن يعوض انخفاض الطلب التجاري.

وأضاف باور، أنه "في معظم الحالات، تزيد الحرب من الطلب على وقود الطائرات في الأمد القريب إلى المتوسط ​​بسبب النشاط العسكري وانقطاعات الطيران التجاري"، مشيرا إلى أن "الطلب يتأثر أيضا بطبيعة وحجم الصراع، فضلا عن الجغرافيا".