شفق نيوز/ كشف البنك الدولي، أن العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز، مبينا أن يقوم بعمليات الحرق وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها بنحو 10 ملايين طن سنويًا.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "العراق يعتبر ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث اشتعال النيران بعد روسيا في عام 2020"، مبينا ان "العراق يقوم بحرق حوالي 70 في المائة من إجمالي الغاز الطبيعي المنتج في البلاد.

واضاف ان "العراق أحرق حوالي 17.37 مليار متر مكعب العام الماضي "، مشيرا إلى انه "يقوم بعمليات الحرق وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها بنحو 10 ملايين طن سنويًا"

ويتمتع العراق باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، يتم إنتاجه بشكل أساسي كمنتج ثانوي لاستخراج النفط القديم، ومع ذلك ، في ظل عدم وجود بنية تحتية مناسبة لاحتجازه ومعالجته ، يتم حرق كميات كبيرة الغاز الطبيعي المنتج في البلاد.