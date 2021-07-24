سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-24T06:59:24+0000
العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز

شفق نيوز/ كشف البنك الدولي، أن العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز، مبينا أن يقوم بعمليات الحرق وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها بنحو 10 ملايين طن سنويًا.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "العراق يعتبر ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث اشتعال النيران بعد روسيا في عام 2020"، مبينا ان "العراق يقوم بحرق حوالي 70 في المائة من إجمالي الغاز الطبيعي المنتج في البلاد.

واضاف ان "العراق أحرق حوالي 17.37 مليار متر مكعب العام الماضي "، مشيرا إلى انه "يقوم بعمليات الحرق وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بها بنحو 10 ملايين طن سنويًا"

ويتمتع العراق باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، يتم إنتاجه بشكل أساسي كمنتج ثانوي لاستخراج النفط القديم، ومع ذلك ، في ظل عدم وجود بنية تحتية مناسبة لاحتجازه ومعالجته ، يتم حرق كميات كبيرة الغاز الطبيعي المنتج في البلاد.

related

على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-27 08:54:40
على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

مصرفان يعلنان توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

Date: 2020-06-10 07:28:34
مصرفان يعلنان توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

البنك الدولي والغذاء العالمي يطلقان برنامجاً مشتركاً لإغاثة العراق

Date: 2021-02-08 18:04:20
البنك الدولي والغذاء العالمي يطلقان برنامجاً مشتركاً لإغاثة العراق

الغضبان متفائل بالتوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن النفط: الانتاج سيصل لهذا الرقم

Date: 2019-09-14 16:07:11
الغضبان متفائل بالتوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن النفط: الانتاج سيصل لهذا الرقم

الصادرات النفطية العراقية لأمريكا ترتفع لـ270 ألف برميل يومياً

Date: 2021-05-01 06:10:51
الصادرات النفطية العراقية لأمريكا ترتفع لـ270 ألف برميل يومياً

الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-23 07:43:18
الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

Date: 2021-05-04 10:27:07
البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

تراجع الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-07 08:19:54
تراجع الدولار أمام الدينار العراقي