العراق ثاني دول الخليج العربية أرست عقوداً بأكثر من ملياري دولار

شفق نيوز/ كشفت مجلة "ميد" أن الكويتية، يوم السبت، أن العراق ثاني دول الخليج من التي ارست عقودا بأكثر من ملياري خلال الشهر الماضي أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت المجلة في تقرير لها، ان الكويت أرست عقوداً الى 5 دول تساوي مليارات الدولارات على رأسها السعودية ،تلتها العراق حيث سجل عقوداً بقيمة 2.4 مليار في أغسطس، ما يؤكد وجهة النظر القائلة بأن بغداد حولت تركيزها إلى إعادة بناء وتحديث البنية التحتية المتدهورة في البلاد.

واشارت الى ان في شهر يوليو/تموز، ارست الكويت ما قيمته 2.5 مليار من العقود الى العراق، على رأسها عقد مشروع واحد تطوير وتشغيل مخطط مترو بغداد.

وتابعت المجلة أن الكويت أرست عقوداً بقيمة 294 مليون دولار خلال أغسطس، لتحتل المرتبة الخامسة على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.