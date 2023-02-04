العراق ثاني دولة عربية تقتفي أكبر كمية من الذهب عام 2022

شفق نيوز/ افاد مجلس الذهب العالمي بأن العراق ثاني دولة عربية تقتفي أكبر كمية من الذهب في عام 2022.

وأظهرت البيانات التي أعدها المجلس العالمي للذهب، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "البنوك المركزية في العالم اشترت العام الماضي 2022 مقدار 1136 طنا من الذهب بقيمة 70 مليار دولار وسجلت بذلك رقما قياسيا في 55 عاما".

واوضحت ان "حجم المشتريات من الذهب ازداد في النصف الثاني من العام الماضي في الفترة من تموز الى كانون الاول 2022 حيث استحوذت البنوك المركزية على 862 طنا، فيما اشترت 274 طنا فقط في النصف الأول من العام".

ووفقا لكبير المحللين في المجلس العالمي للذهب، فإن "الكثير من مشتريات البنوك المركزية كانت مدفوعة بحقيقة ان السبائك ينظر اليها انها ملاذ آمن في الأوقات المضطربة ومن المتوقع أن تحتفظ بقيمتها على الرغم من التغيرات الجيوسياسية خلافا للعملات والسندات الأكثر تقلبا".

وبحسب بيانات المجلس، فإن "معظم مشتريات البنوك المركزية جاءت من الأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين وتركيا ومصر والعراق التي تمتلك تقليديا احجام سبائك اقل من البنوك الغربية" .

واظهرت البيانات ان "مصر جاءت كأكبر مشتر للذهب من بين الدول العربية حيث اشترت 44.6 طنا، وجاء العراق ثانيا بكمية 33.97 طنا ومن ثم الإمارات ثالثا بكمية 18.5 طنا".