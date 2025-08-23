العراق ثاني المصدرين.. أمريكا تستورد 33 مليون برميل نفط من أوبك في شهر

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إدارة الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن واردات الولايات المتحدة النفطية من دول منظمة "أوبك" بلغت أكثر من 33 مليون برميل خلال شهر مايو/ أيار 2025.

وبحسب إحصائية للإدارة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي واردات أمريكا النفطية لشهر أيار نحو 248.293 مليون برميل، منها 33.813 مليون برميل مستوردة من دول أوبك.

وأوضحت الإدارة أن السعودية تصدرت قائمة الدول المصدرة للولايات المتحدة ضمن أوبك بكمية بلغت 10.687 مليون برميل، تلاها العراق الذي استوردت منه الولايات المتحدة 7.114 ملايين برميل، منها 4.790 ملايين برميل نفط خام و2.324 مليون برميل من المنتجات النفطية غير المكثفة (زيوت).