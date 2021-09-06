العراق ثاني المستوردين.. ايران تكسب اكثر من مليار دولار بصادرات غير نفطية

شفق نيوز/ أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، يوم الاثنين، عن تسجيل الميزان التجاري للسلع غير النفطية فائضاً تجاوز المليار وربع المليار دولار في الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الجمارك، روح الله لطفي، في تصريح لوكالة مهر للأنباء، أن الميزان التجاري حقق فائضا بلغ ملياراً و263 مليون دولار خلال شهر اغسطس/ آب الماضي.

وبين أن حجم التجارة الخارجية للسلع غير النفطية في شهر آب بلغت ثمانية ملايين و452 الف طن بقيمة خمسة مليارات و378 مليون دولار.

واضاف أن حصة الصادرات من الميزان التجاري في آب بلغت سبعة ملايين و142 الف طن بقيمة ثلاثة مليارات و323 مليون دولار، في مقابل مليوناً و310 الف طن وواردات بقيمة مليارين و55 مليون دولار.

واوضح لطيفي أن الصادرات انخفضت في شهر آب الماضي بنسبة 14% حجما، وزادت 9% على اساس سنوي، مضيفا أن الصين تصدرت الدول المستوردة بمليونين و436 الف طن بقيمة ملياراً و505 مليون دولار.

واشار الى ان العراق جاء ثانيا بمليونين و83 الف طن بقيمة 346 مليون دولار، والامارات ثالثا بـ734 الف طن و285 مليون دولار.

وتابع أن تركيا حلت بالمرتبة الرابعة في اكثر الاسواق استيرادا للسلع الايرانية بـ362 الف طن بقيمة 184 مليون دولار، وافغانستان خامسا بـ364 الف طن و127 مليون دولار.