العراق ثاني اكبر مستورد من تركيا خلال 6 اشهر

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المصدرين بمنطقة البحر المتوسط التركي، يوم الخميس، أن العراق جاء ثانياً كأكبر مستورد من تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.

وقال رئيس الاتحاد نجدت سين، في تصريحات له اليوم، إن "صادرات المنطقة حققت عائدات 7.32 مليارات دولار، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/ حزيران من العام الجاري بزيادة في حجم الصادرات بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".

وأضاف أن "هولندا تصدرت قائمة الدول المستوردة بواقع 495 مليون دولار، تلاها العراق بـ 495 مليون دولار، ثم روسيا بـ 337.4 مليون دولار".

وتضم منطقة البحر المتوسط في تركيا 8 ولايات هي قهرمان مرعش وعثمانية وهطاي وأضنة ومرسين وأنطاليا وإسبارطة وبوردور.

وفي العام الماضي 2020، احتل العراق، المرتبة الرابعة بأكثر الدول المستوردة للبضائع التركية بعد كل من المانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بقيمة وبقيمة 796 مليون دولار.