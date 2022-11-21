العراق ثاني اكبر مستورد للرمان التركي في عام 2022

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات في بحر إيجة يوم الاثنين، ان العراق جاء ثاني اكبر مستورد للرمان التركي في عام 2022.

وقال رئيس الجمعية هارتين اوشاك ان "10 في المائة من 57 مليون طن من الفواكه والخضروات المنتجة في تركيا يتم تصديرها للخارج"، مبينا ان "تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالميا في انتاج الرمان وبإنتاج يزيد عن 500 الف طن سنويا".

واضاف ان "صادرات الرمان التركي وصلت الى 132 مليون دولار في عام 2022"، مبينا ان "روسيا احتلت المرتبة الاولى في استيراد الرمان التركي يليها العراق ثانيا ومن ثم جاءت المانيا ثالثا".