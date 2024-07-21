العراق ثاني أكبر مستورد من لبنان خلال 10 سنوات

شفق نيوز/ أشارت إحصاءات "دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية" خلال السنوات العشر الماضية، 2014 - 2023، إلى أن العراق جاء ثاني أكبر مستورد من لبنان.

وأكدت هذه الإحصاءات، بحسب سجلات الجمارك اللبنانية، خلال الفترة المذكورة، أن سوريا احتلت المرتبة الأولى بالاستيراد من لبنان، والعراق في المرتبة الثانية، وقطر في المرتبة الثالثة.

وبينت أن استيراد سوريا من لبنان خلال الفترة المذكورة، بلغ 1.973.000 مليار دولار أي بفائض ربحي لصالح لبنان بقيمة 760.195 مليون دولار.

هذا وحل العراق، بالمرتبة الثانية من حيث الاستيراد من لبنان والمرتبة الأولى من حيث الفائض الربحي إذ بلغت قيمة ما استورده من لبنان خلال السنوات العشر الماضية 1.676 مليار دولار مقابل تصدير بلغ 48.974 مليون دولار، أي بفائض ربحي قدره 1.628.000 مليار دولار.

أما أبرز الدول العربية الذي سجل معها لبنان خسارة وعجزاً في التبادل التجاري، فكانت مصر وتليها الكويت ثم السعودية والإمارات.