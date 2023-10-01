العراق ثانيا من بين الأسواق التصديرية للسلع الإيرانية غير النفطية

شفق نيوز/ حافظ العراق على المرتبة الثانية من بين الأسواق التصديرية للسلع والبضائع الإيرانية غير النفطية، وفقا لما أعلنه مسؤول جمركي إيراني.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الأحد، عن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية محمد رضواني فر، قوله إن: التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد تجاوزت 54 مليار دولار في النصف الاول من السنة الجارية (السنة الايرانية بدات في 21 اذار/مارس).

وأضاف أن الصادرات الايرانية قد بلغت 68 مليون طن بقيمة 24.1 مليار دولار، بنمو كمي وصل الى 29 بالمئة وانخفاض سعري 2.6 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة (2022). بالمقابل بلغت الواردات 17.6 مليون طن بقيمة 30.4 مليار دولار بنمو سعري 11.6 بالمئة وكمي 6.8 بالمئة.

كما أشار رضواني الى أن الحجم الاجمالي للتجارة الخارجية (غير النفطية) قد بلغ في النصف الاول من السنة المالية الجارية ، قد سجل 54.6 مليار دولار بحجم 85.3 مليون طن، بنمو سعري 5 بالمئة وكمّي 24 بالمئة.

وأردف بالقول ان صادرات المنتجات البتروكيمياوية التي تشمل الغاز ايضا، بلغت 26.8 مليون طن بنحو 10.6 مليار دولار بنمو كمي 24 بالمئة وانخفاض سعري نحو 14 بالمئة بسبب انخفاض سعر البتروكيماويات عالميا.

وأكد رضواني فر، أن الأسواق التصديرية الرئيسية للسلع الايرانية خلال الفترة المذكورة بقت كما هي دون تغيير، الصين، والعراق، والامارات، وتركيا، والهند.

من جهة ثانية أكد رئيس مصلحة الجمارك أن حجم الترانزيت ( النقل بالعبور) عبر ايران في النصف الاول من السنة الجارية بلغ 7.7 مليون طن بنمو 8.2 عن الفترة المناظرة السابقة 2022.