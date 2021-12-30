العراق ثانياً في قائمة أكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجة، اليوم الخميس، أن العراق جاء ثانياً بأكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية خلال 11 شهر من العام الحالي 2021.

وقال رئيس الجمعية خيري الدين أوجاك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مزج الفواكه والخضروات المزروعة في أراضي الأناضول مع البهارات والزيتون وزيت الزيتون والفواكه المجففة والحبوب والبقول والبذور الزيتية، قد زينت موائد 150 دولة وجلبت 207 ملايين دولار بالعملة الأجنبية إلى تركيا في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من عام 2021".

وأضاف أوجاك، أن "المانيا احتلت المرتبة الاولى كأكبر مستورد للمقبلات التركية حيث قمنا بتصدير منتجات المقبلات بقيمة 52 مليون دولار إلى ألمانيا في الفترة من كانون الثاني الى شهر تشرين الثاني من عام 2021، بينما احتل العراق المرتبة الثانية بقيمة مالية بلغت 28 مليون دولار"، مبيناً أن "الولايات المتحدة جاءت ثالثا بقيمة 15 مليون دولار من الصادرات، تلتها رومانيا وإنجلترا وإسرائيل وهولندا وبلغاريا وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة ".

وأشار الى أن "هناك زيادة في الطلب على الأطعمة الجاهزة للأكل في جميع أنحاء العالم"، متوقعاً أن "تصل الصادرات التركية من المقبلات مبدئياً إلى 500 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة ".