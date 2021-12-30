سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق ثانياً في قائمة أكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-30T06:14:24+0000
العراق ثانياً في قائمة أكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجة، اليوم الخميس، أن العراق جاء ثانياً بأكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية خلال 11 شهر من العام الحالي 2021.

وقال رئيس الجمعية خيري الدين أوجاك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مزج الفواكه والخضروات المزروعة في أراضي الأناضول مع البهارات والزيتون وزيت الزيتون والفواكه المجففة والحبوب والبقول والبذور الزيتية، قد زينت موائد 150 دولة وجلبت 207 ملايين دولار بالعملة الأجنبية إلى تركيا في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من عام 2021".

وأضاف أوجاك، أن "المانيا احتلت المرتبة الاولى كأكبر مستورد للمقبلات التركية حيث قمنا بتصدير منتجات المقبلات بقيمة 52 مليون دولار إلى ألمانيا في الفترة من كانون الثاني الى شهر تشرين الثاني من عام 2021، بينما احتل العراق المرتبة الثانية بقيمة مالية بلغت 28 مليون دولار"، مبيناً أن "الولايات المتحدة جاءت ثالثا بقيمة 15 مليون دولار من الصادرات، تلتها رومانيا وإنجلترا وإسرائيل وهولندا وبلغاريا وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة ".

وأشار الى أن "هناك زيادة في الطلب على الأطعمة الجاهزة للأكل في جميع أنحاء العالم"، متوقعاً أن "تصل الصادرات التركية من المقبلات مبدئياً إلى 500 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة ".

related

البنك المركزي العراقي يصدر تعليمات حول القروض السكنية

Date: 2021-03-15 10:06:47
البنك المركزي العراقي يصدر تعليمات حول القروض السكنية

وثيقة.. العراق يطلق ترفيعات الموظفين وعلاواتهم ومستحقات العقود والاجور اليومية

Date: 2020-03-03 15:12:30
وثيقة.. العراق يطلق ترفيعات الموظفين وعلاواتهم ومستحقات العقود والاجور اليومية

خبر سار للحشد الشعبي

Date: 2021-08-26 07:34:09
خبر سار للحشد الشعبي

تصنيف دولي يؤشر بطئ التنوع الإقتصادي في العراق وأكبر تحدٍ يواجهه

Date: 2021-07-07 06:33:10
تصنيف دولي يؤشر بطئ التنوع الإقتصادي في العراق وأكبر تحدٍ يواجهه

إيران تعلق تصدير الكهرباء إلى العراق

Date: 2021-08-10 06:31:51
إيران تعلق تصدير الكهرباء إلى العراق

صرف رواتب المتقاعدين اعتبارا من اليوم الثلاثاء

Date: 2021-11-02 09:39:17
صرف رواتب المتقاعدين اعتبارا من اليوم الثلاثاء

استمرار انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-15 10:53:18
استمرار انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-15 09:50:46
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار