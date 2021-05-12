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العراق ثانيا في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-12T07:56:26+0000
العراق ثانيا في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاربعاء، ان العراقيين حلوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر نيسان/أبريل المنصرم.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 124.1٪ في أبريل/ نيسان 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 95 ألفًا و 863 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بنسبة 20.1٪ و 19 ألفًا و 260 من مبيعات المنازل، وجاءت أنقرة في المرتبة التالية بمبيعات 9 آلاف و 126 منزلًا، وأزمير بمبيعات 5 آلاف و 505 منزل بحصة 9.5٪ و 5.7٪ على التوالي". 

واضافت ان "تركيا باعت في شهر اذار الماضي 4 الف و77 منزلا للاجانب بنسبة ارتفاع بلغت 416.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق"، مبينة انها باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية نيسان 13 ألفا و964 منزلا للاجانب".

وبينت ان "اسطنبول جاءت بالمركز الأول في الاكثر مبيعا للمنازل للأجانب وحققت 9 الاف عملية بيع في نيسان 2021. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 859 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 228 بيع منزل، ومرسين رابعا مع 197 بيع منزل ، بورصةمع 131 منزلا".

واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال اذار وبعدد 557 منازل"، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 546 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 402 منزلا، وأفغانستان رابعا بعدد 229 منزلا، وكازخستان خامسا وبعدد 188 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحالي 2021 ، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

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