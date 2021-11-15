العراق ثانيا في قائمة الدول الأكثر شراءاً للمنازل في تركيا لشهر تشرين الاول الماضي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، ان العراقيين جاءوا في المرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراءاً للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 12.1٪ في تشرين الأول الماضي 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتصل الى 5893 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع 2464 من مبيعات المنازل، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 385 منزلًا، ثم انقرة بواقع 359 منزلا".

واضافت ان "تركيا باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية تشرين الأول 43 ألفا و372 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تشرين الأول وبعدد 1.265 منزل "، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 926 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 543 منزلا، والمانيا رابعا 256 منزلا وكازخستان خامسا بـ 191".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحالي 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.