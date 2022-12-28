العراق ثانياً في صادرات النفط إلى تركيا

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثانية في صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية إلى تركيا خلال شهر تشرين الاول 2022 بصادرات بلغت أكثر من 6 ملايين برميل وفقا لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق احتل المرتبة الثانية في صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الى تركيا في شهر تشرين الاول الماضي بواقع 6.278 مليون برميل، بمعدل 202.516 برميل يوميا".

واضافت ان "روسيا احتلت المرتبة الأولى بصادرات النفط والمنتجات النفطية وبواقع 15.870 مليون برميل بمعدل 511.941 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كازاخستان جاءت ثالثا بـ 165.023 مليون برميل بمعدل 1.654 مليون برميل، بمعدل 53.360 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "أهم الدول التي نستورد منها النفط والمنتجات النفطية هي روسيا وبنسبة 36% والعراق بنسبة 21% وكازاخستان بنسبة 7% والهند بنسبة 7% وإيران بنسبة 5% والمملكة العربية السعودية ونيجيريا بنسبة 4% لكل واحدة منهما وليبيا بنسبة 2%".