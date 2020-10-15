العراق ثانياً بأكثر الدول استيراداً للسلع الايرانية

شفق نيوز/ اظهرت بيانات رسمية ايرانية، اليوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية في قائمة اكثر الدول استيراداً للسلع الايرانية خلال 6 أشهر.

وأوضحت البيانات، أن "التجارة الخارجية لايران سجلت اكثر من 30.3 مليار دولار في النصف الاول من السنه المالية الجارية اعتباراً من 20 اذار لغاية 20 ايلول".

وأضافت أن "الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الايرانية بـ 3.709 مليار دولار، تلاها العراق بـ 2.971 مليار دولار والامارات بـ 1.933 مليار دولار وافغانستان بـ 1.103 مليار دولار وتركيا بـ 731 مليون دولار".

يذكر أن العراق داب منذ سنوات على استيراد البضائع والسلع من دول الجوار وخاصة ايران وتركيا، وسط تدهور الصناعة العراقية.