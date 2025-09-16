العراق ثانياً بين أكبر منتجي النفط في أوبك خلال شهر

شفق نيوز - بغداد

أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بيانات إنتاج النفط لشهر آب/ أغسطس 2025، وأظهرت أن العراق احتل المرتبة الثانية بين أكبر منتجي النفط في المنظمة.

وقالت "أوبك" ان، السعودية حافظت على موقعها كأكبر منتج للنفط بين الدول الأعضاء بإنتاج بلغ 9.709 ملايين برميل يومياً.

وجاء العراق في المرتبة الثانية بإنتاج 4.015 ملايين برميل يومياً، ما يعكس استمرار دورها البارز ضمن المنظمة في تلبية الطلب العالمي على النفط.

وفي المركز الثالث، سجلت الإمارات إنتاجاً بلغ 3.255 ملايين برميل يومياً، تلتها إيران بـ 3.218 ملايين برميل يومياً، ثم الكويت بـ 2.492 مليون برميل يومياً.

تلتها نيجيريا بـ1.549 مليون برميل يومياً، تلتها ليبيا بـ1.299 مليون برميل يومياً، تلتها الجزائر بـ940 ألف برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ936 ألف برميل يومياً، تلتها الكونغو ب259 ألف برميل يومياً.

ويشير التقرير إلى أن إنتاج النفط في أوبك حافظ على مستويات مستقرة نسبياً، مع تباين واضح بين الدول الأعضاء نتيجة اختلاف القدرات الإنتاجية وسياسات الإنتاج المتبعة.

ويظل النفط أحد العوامل الأساسية في الاقتصاد العالمي، ويؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية وأسعار الطاقة، في حين تسعى الدول الأعضاء في أوبك لموازنة الإنتاج بما يحافظ على استقرار الأسعار في السوق الدولية.