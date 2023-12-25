العراق ثانياً بقائمة كبار مورّدي النفط للهند خلال شهر تشرين الأول

شفق نيوز/ كشفت منصة الطاقة المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، يوم الاثنين، أن العراق حلّ في المركز الثاني على قائمة كبار مورّدي النفط الخام إلى الهند خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر لسنة 2023.

وذكرت المنصة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن النفط الروسي شكّل ثلث إجمالي واردات الهند النفطية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو ما يجعل موسكو أكبر مورّد للخام إلى نيودلهي.

وبينت أن قيمة صادرات النفط العراقي إلى الهند بلغت 2.38 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.18%، مقارنة بـ2.64 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابعت أن قائمة المورّدين تضمنت أيضاً كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا، مشيرة إلى ارتفاع قيمة واردات الهند من النفط السعودي بنسبة 5.87% على أساس سنوي، إلى 1.72 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الواردات الهندية من الإمارات بنسبة 27.94%، إلى 1.23 مليار دولار، وانخفضت أيضاً قيمة واردات الهند النفطية من نيجيريا بنسبة 24.97%، إلى 7.76 مليارات دولار.