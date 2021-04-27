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العراق ثانيا بشراء العقارات السكنية في تركيا العام الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-27T09:08:25+0000
العراق ثانيا بشراء العقارات السكنية في تركيا العام الماضي

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثانية بالنسبة للأجانب بشراء العقارات السكنية في تركيا العام الماضي 2020.

وسجلت مبيعات عقارات تركيا للأجانب بـ 41.3 ألف وحدة خلال العام الماضي، من قرابة 46 ألفا في 2019.

وتصدرت الجنسية الإيرانية مشتريات العقارات السكنية في تركيا خلال العام الماضي، بإجمالي 7189 عقارا صعودا من 5423 عقارا في 2019، وفي المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا، جاءت الجنسية العراقية بإجمالي 6674 عقارا خلال العام الماضي، مقارنة مع 7596 عقارا مباعة في العام السابق له.

بينما جاءت الجنسية الروسية في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي عقارات مباعة بلغت 3078 خلال العام الماضي، صعودا من 2893 وحدة في 2019.

وفي قائمة أعلى 20 جنسية حول العالم شراء للعقارات السكنية في تركيا، كانت هناك 8 دول عربية قامت بشراء 13.26 ألف عقار في 2020، هي: العراق واليمن والأردن والكويت وفلسطين ومصر ولبنان والسعودية.

وبعد الجنسية العراقية عربيا، جاءت الكويتية بإجمالي عقارات مباعة في 2020، بلغ 1231 عقارا، ثم اليمنية بـ 1181 عقارا، يليها الأردنية بـ 1080، ثم الفلسطينية بـ 926 عقارا، وبعدها الجنسية المصرية بإجمالي 784 عقارا سكنيا ثم اللبنانية بـ 707 عقارات، والجنسية السعودية بإجمالي 679 عقارا.

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