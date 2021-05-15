سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق ثانيا باستيراد منتجات الالبان التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-15T10:04:41+0000
العراق ثانيا باستيراد منتجات الالبان التركية

شفق نيوز/ كشف المجلس الوطني التركي للحليب، يوم السبت، ان العراق جاء ثانيا باستيراد منتجات الالبان التركية في الربع الاول من العام الحالي 2021.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "إنتاج حليب البقر في تركيا ارتفع بنسبة 3.3% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت أن كمية منتجات الألبان المتكاملة 2.6 مليون طن من كانون الثاني إلى اذار".

واضاف ان "تركيا صدرت منتجات ألبان بقيمة 94.7 مليون دولار في الفترة من كانون الثاني إلى اذار، بارتفاع بلغ 90.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي".

واشار المجلس التركي الى ان "الصين جاءت اولا ومن ثم العراق ثانيا والإمارات العربية المتحدة ثالثا كأكبر أسواق تصدير لمنتجات الألبان التركية في الربع الأول من عام 2021".

related

العراق أولاً ويتفوق على الصين في إستيراد السلع من إيران

Date: 2020-11-01 08:26:39
العراق أولاً ويتفوق على الصين في إستيراد السلع من إيران

العراق يسمح بإستيراد ثلاثة انواع من الخضر لمواجهة غلاء الأسعار

Date: 2021-04-09 07:19:22
العراق يسمح بإستيراد ثلاثة انواع من الخضر لمواجهة غلاء الأسعار

العراق يتبوأ المرتبة الأولى باستيراد معجون الطماطم من تركيا

Date: 2021-04-14 06:44:40
العراق يتبوأ المرتبة الأولى باستيراد معجون الطماطم من تركيا

بعد إنخفاضها للصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-01-16 05:57:43
بعد إنخفاضها للصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

العراق اكبر مستورد من ايران خلال الأشهر الخمسة الماضية

Date: 2020-09-12 09:26:19
العراق اكبر مستورد من ايران خلال الأشهر الخمسة الماضية

صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع بمقدار 113 الف برميل يوميا

Date: 2021-02-20 06:44:28
صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع بمقدار 113 الف برميل يوميا

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

Date: 2021-02-07 18:45:55
20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

العراق يتصدر الدول المستوردة للخضر والفواكه من إيران

Date: 2020-09-12 13:12:13
العراق يتصدر الدول المستوردة للخضر والفواكه من إيران