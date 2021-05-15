العراق ثانيا باستيراد منتجات الالبان التركية

شفق نيوز/ كشف المجلس الوطني التركي للحليب، يوم السبت، ان العراق جاء ثانيا باستيراد منتجات الالبان التركية في الربع الاول من العام الحالي 2021.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "إنتاج حليب البقر في تركيا ارتفع بنسبة 3.3% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت أن كمية منتجات الألبان المتكاملة 2.6 مليون طن من كانون الثاني إلى اذار".

واضاف ان "تركيا صدرت منتجات ألبان بقيمة 94.7 مليون دولار في الفترة من كانون الثاني إلى اذار، بارتفاع بلغ 90.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي".

واشار المجلس التركي الى ان "الصين جاءت اولا ومن ثم العراق ثانيا والإمارات العربية المتحدة ثالثا كأكبر أسواق تصدير لمنتجات الألبان التركية في الربع الأول من عام 2021".