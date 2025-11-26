العراق ثانياً باستيراد زيتون المائدة التركي خلال شهر تشرين الاول

شفق نيوز - أنقرة

أعلنت جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون التركية، يوم الأربعاء، أن العراق حل ثانياً في استيراد زيتون المائدة من تركيا في شهر أكتوبر / تشرين الأول.

وقال رئيس الجمعية امري ايجون، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز إن "تركيا بدأت موسم الزيتون بهدف تحقيق 300 مليون دولار"، مبيناً أن"تركيا صدرت زيتون المائدة إلى 70 دولة" من ضمنها العراق.

وأضاف أن "ألمانيا كانت السوق الرئيسي لصادراتنا من زيتون المائدة بقيمة بلغت 6.6 ملايين دولار، يليها العراق ثانياً بصادرات بلغت 4.3 ملايين دولار وجاءت رومانيا ثالثاً بقيمة 2.7 مليون دولار".

وتابع ان الولايات المتحدة جاءت رابعاً بمليون و510 آلاف دولار، وروسيا 902 ألف دولار تليها المملكة المتحدة 868 ألف دولار.