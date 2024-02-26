العراق ثانياً باستيراد الفواكه والخضار من تركيا خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلن مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضار الطازجة في منطقة البحر المتوسط التركية، يوم الاثنين، أن العراق جاء المركز الثاني في استيراد الفواكه والخضار الطازجة خلال الشهر الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فرحات جوروز "صدرنا من الخضار والفاكهة ما مجموعه 531 ألفاً و998 طناً إلى الأسواق الدولية في الشهر الماضي، واحتل اليوسفي المرتبة الأولى في قائمة أكثر المنتجات التي قمنا بتصديرها، تليه الطماطم والليمون".

وأشار إلى أن "أكثر الدول التي استوردت من تركيا هي روسيا والعراق ورومانيا، واحتلت روسيا المرتبة الأولى بتصدير 81.9 مليون دولار، و48.8 مليون دولار للعراق، و31.3 مليون دولار إلى رومانيا".