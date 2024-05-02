العراق ثانياً باستيراد الفواكه والخضار التركية خلال الربع الأول من 2024

شفق نيوز/ أعلن مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضار الطازجة في منطقة البحر المتوسط التركية، يوم الخميس، أن العراق جاء ثانياً باستيراد المحاصيل خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فرحات غوروز، إن الصادرات التركية من الفواكه والخضار الطازجة بلغت نحو 963.4 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة بلغت 3% بين شهري كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس الماضيين، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأضاف "كانت المنتجات الأكثر تصديراً هي اليوسفي والطماطم والليمون، وفي هذه الفترة قمنا بتصدير اليوسفي بقيمة 227.4 مليون دولار، والطماطم بقيمة 167 مليون دولار، والليمون بقيمة 108 ملايين دولار".

وأشار إلى أن "أكبر أسواق لصادراتنا من الفواكه والخضروات الطازجة هي روسيا والعراق ورومانيا، حيث قمنا بتصدير 216.9 مليون دولار إلى روسيا، و108.1 ملايين دولار إلى العراق، و93.7 مليون دولار إلى رومانيا".

وبين غوروز "وفي الفترة المذكورة حققنا أقوى الارتفاعات في حجم الصادرات في أسواق العراق وسوريا والبوسنة والهرسك وجورجيا، حيث نجحنا في زيادة صادراتنا إلى العراق بنسبة 346%".