العراق ثانياً باستيراد الصناعات الهندسية والكهربائية الأردنية

شفق نيوز - بغداد / عمان

أعلنت غرفة صناعة الأردن، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء ثانيا في استيراد المعدات الهندسية والكهربائية الاردنية.

وقالت الغرفة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات الاردنية يصل لما يقارب ملياري دينار.

واضافت ان صادرات القطاع، بلغت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي 1.231 مليار دينار، مقابل 1.115 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2024، و بمعدل نمو 10.4 بالمئة.

وبحسب الغرفة يشهد القطاع تنوعًا في أسواق التصدير بمقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بحصة صادرات وصلت إلى 48 بالمائة، تلاها العراق ثانيا 12 بالمائة فالسعودية ثالثا 8 بالمائة، وسويسرا رابعا 5 بالمائة، ودولة الإمارات العربية خامسا 4 بالمائة.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات يمتلك فرصًا تصديرية لا زالت غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 1.5 مليار دولار، تتوزع على منتجات المعادن والآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار للمركبات.