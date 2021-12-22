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العراق ثانيا باستيراد الزيتون من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-22T07:13:48+0000
العراق ثانيا باستيراد الزيتون من تركيا

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر ايجة يوم الاربعاء، ان العراق حل ثانيا باستيراد الزيتون من تركيا خلال موسمي 2020 و2021.

وقال رئيس الجمعية داود اير في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادراتنا من زيتون المائدة وصلت إلى 88.5 ألف طن بقيمة مالية بلغت 150 مليون دولار، فيما بلغت صادراتنا من زيت الزيتون 45 ألف طن بقيمة 135 مليون دولار خلال الموسم التصديري لعامي 2020 و2021".

واضاف أن "الدول التي قمنا بتصدير أكثر من غيرها في الموسمين الماضيين لزيتون المائدة جاءت ألمانيا أولا والعراق ثانيا ورومانيا ثالثا والولايات المتحدة رابعا وبلغاريا خامسا، في حين كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا واليابان وإيران والمملكة العربية السعودية الاكثر استيرادا لزيت الزيتون". 

واشار الى ان "هدف الجمعية في السنوات القادمة، الوصول في صادراتنا إلى مليار دولار، مع مزيد من الدعم من المنتجين والمصدرين لدينا وتحقيق الزيادة المتوقعة في الإنتاج".

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