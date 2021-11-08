العراق ثانيا باستيراد الزيتون التركي بقيمة تجاوزت 25 مليون دولار

شفق نيوز/ اعلنت رابطة مصدري الزيتون في بحر ايجة يوم الاثنين، ان العراق جاء ثانيا باستيراد الزيتون التركي بقيمة تجاوزت 25 مليون دولار خلال العشرة أشهر من العام الحالي.

وقال رئيس رابطة مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر إيجة (EZZİB) دافوت إير في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "تأثيرات الاحتباس الحراري كانت محسوسة بشدة في السنوات الأخيرة، مما ادى الى زيادات فلكية في جميع تكاليف المدخلات، لا سيما بنود التكلفة المهمة لمنتجي الزيتون، والأسمدة، والمبيدات والوقود".

واضاف ان "ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في استيراد زيتون المائدة الأسود التركي لها خلال العشرة اشهر من العام الحالي بمبلغ 33.5 مليون دولار، تلاها العراق باستيراد زيتون اسود بقيمة 18.8 مليون دولار ثم رومانيا ثالثا بقيمة 17.7 مليون دولار"، مبينا ان "الولايات المتحدة جاءت رابعا بقيمة 8 ملايين دولار، وبلغاريا خامسا بقيمة 7.1 مليون دولار ".

واشار الى ان "المانيا جاءت اولا ايضا باستيراد الزيتون الاخضر التركي بقيمة 8.8 مليون دولار، تلاها العراق باستيراد زيتون أخضر بقيمة 7.1 مليون دولار".