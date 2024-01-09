العراق ثانياً باستيراد البضائع غير النفطية من أذربيجان الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للصناعة والمناجم والتجارة في محافظة أذربيجان الإيرانية، محمد جعفر عظمائي، يوم الثلاثاء، أن العراق احتل المرتبة الثانية باستيراد السلع غير النفطية من إيران خلال 9 أشهر من آذار/ مارس إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن عظمائي، قوله إنه "تم تصدير 1.2 مليار دولار من السلع غير النفطية من محافظة أذربيجان إلى 102 دولة في العالم خلال الأشهر الـ 9 الماضية".

وبين أن "قيمة السلع التي تم تصديرها من أذربيجان إلى تركيا بلغت 332 مليون دولار، ثم العراق ثانياً حيث بلغت قيمة صادرات السلع التي استوردها 239 مليون دولار".

وأكد عظمائي أن "أرمينيا تأتي بعد العراق، واستوردت ما قيمته 140 مليون دولار، ثم بعدها جمهورية أذربيجان التي بلغت قيمة صادرات المحافظة الإيرانية لها 33 مليون دولار، ومن ثم جمهورية جورجيا التي استوردت ما قيمته 20 مليون دولار".

وتابع قائلاً "لقد تم في هذه المحافظة إصدار 350 بطاقة تجارية وتمديد 450 بطاقة خلال الأشهر الـ9 من العام الماضي".