العراق ثامن أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ كشفت ادارة الجمارك الكورية الجنوبية، يوم الاربعاء، ان العراق جاء بالمرتبة الثامنة كأكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية خلال شهر ايلول 2021.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء ثامنا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر ايلول الماضي وبواقع 3.937 مليون برميل منخفضا بنسبة 20.9% عن شهر اب الماضي الذي بلغ 4.978 مليون برميل ومنخفضا على اساس سنوي بنسبة 26.9% الى 5.386 مليون برميل في ايلول 2020".

واضافت ان "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية منذ شهر كانون الثاني ولغاية ايلول بلغ 43.332 مليون برميل منخفضا بنسبة 28.1% عن نفس الفترة من العام 2020 الذي بلغت هذه الكميات 60.272 مليون برميل".

واشارت الى ان "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية في ايلول الماضي وبكمية 23,794 مليون برميل، تلتها الولايات المتحدة الامريكية وبكمية 10.960 مليون برميل، ومن ثم جاءت الكويت ثالثا وبكمية 9.570 مليون برميل، ومن ثم جاءت الامارات رابعا وبكمية 5.387 مليون برميل".

وتابعت ان "روسيا جاءت خامسا وبكمية 5.081 مليون برميل، وجاءت قطر سادسا وبكمية 4.321 مليون برميل، وجاءت المكسيك سابعا وبكمية 3.949 مليون برميل، ومن ثم جاءت النرويج تاسعا وبكمية 3.095 مليون برميل واخيرا استراليا عاشرا وبكمية 2.683 مليون برميل".